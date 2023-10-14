暢所欲玄：天秤座的愛情觀

天秤座是一個浪漫、理性、平衡、公正和追求和諧的星座，對愛情的看法也是如此，非常注重平衡與和諧，並追求一個美好的愛情關係。

首先，天秤座的人注重平衡和公正，認為愛情是一種平等關係，不應由一方主導，會謹慎評估自己和對方的關係，確保兩人是平等的，不會大男人或大女人主義。

其次，天秤座的人非常浪漫，相信愛情是美麗的、令人心動的和充滿驚喜的，喜歡營造浪漫的氛圍，例如送禮物、寫情書和安排浪漫約會等，也喜歡和對方分享生活中的美好瞬間，如觀看日落、散步等。

第三，天秤座的人非常注重外表和形象，認為愛情是一種表現和展示自己的方式，會投入很多時間和精力來打扮自己，吸引對方，也希望對方有良好的外表和形象，因為他們相信這是建立一個健康、穩定關係的重要因素之一。

天秤座的人希望建立一個穩定、和諧的關係，相信愛情是一個長期承諾，需要雙方共同努力，才能維持關係的平衡和穩定。他們會努力維護關係中的和諧，並確保彼此的需要都得到滿足。但是，要注意的是，風象的天秤座也有好辯愛計較的一面，如果感覺到自己吃虧了，會因為對公平的執着跟對方吵個沒完沒了，那就容易傷感情了。

占星師Scorpio