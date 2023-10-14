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吳映潔千萬豪宅 花百萬裝修
前台灣組合黑澀會成員吳映潔（鬼鬼），多年來投資理財有道，已擁有4間房產的她，早前受訪談到位於台北市中山區價值4,000萬新台幣（約974萬港元）的新居正在裝修，裝潢費更豪砸約170萬港元。新居裝修舒適簡約又有質感，但她遲遲未入伙，因篤信風水，要挑選吉日才入住。
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