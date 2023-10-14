阿Mo 29歲生日 So Ching攜手共度：知你從未放棄

去年在男團MIRROR的紅館演唱會被懸掛半空的巨型屏幕墮下擊中的舞者李啟言（阿Mo），至今仍留院接受治療，並於本月12日度過29歲生日，其女友、女團COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）在社交平台上載照片，其中一張相是兩個公仔的合照代表2人，照片印有男友生日的日子。另一張相則是So Ching搭住男友的手，她以英文發文表示︰「有天你會回顧這些以為永遠都過不去的日子，微笑，知道你從未放棄過。」表達出她仍對阿Mo的康復情況抱有希望。

COLLAR得閒會睇Lolly Talk騷

另外，COLLAR成員許軼（Day）及邱彥筒（Marf）前晚出席活動時，被問到有傳另一女團Lolly Talk打算邀請COLLAR做演唱會嘉賓，Marf表示未收到消息，至於有指被對方搶先開騷，她說：「我哋個騷就有消息啦，不過想儲歌同儲經驗，所以時候到，騷就會到。（即係幾時？）至少下年啦，今年就嚟完結。」2人表示若有時間會到場欣賞Lolly Talk演唱會，指大家同期出道，故想互相支持。談到工作，她們透露今年會有新歌推出，又表示想拍團綜，不過仍有已拍好的節目未播出。另外，談到早前Day於社交網為隊友李芯駖護航反擊Haters，她搞笑指社交帳號是其貓控制，發聲的非她本人。