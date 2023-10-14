10月14日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月14日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
老婆誕「百香果」 威廉升呢人父
初做老竇的威廉，開心得與家人嘟嘴賣萌。
台灣組合棒棒堂成員威廉前年於一眾兄弟「王子」邱勝翊、阿瑋等的助威下，向體育主播卓君澤「卓卓」求婚成功，去年4月二人登記結婚，5月卓卓便宣布懷有身孕。前日威廉終於正式榮升父親，卓卓誕下兒子「百香果」，威廉也有入產房，除了一家人嘟嘴合照外，他亦有親自抱住百香果合照，戴着口罩亦難掩喜悅表情。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231014-1014_00282_063/老婆誕「百香果」--威廉升呢人父
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc