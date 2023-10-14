老婆誕「百香果」 威廉升呢人父

台灣組合棒棒堂成員威廉前年於一眾兄弟「王子」邱勝翊、阿瑋等的助威下，向體育主播卓君澤「卓卓」求婚成功，去年4月二人登記結婚，5月卓卓便宣布懷有身孕。前日威廉終於正式榮升父親，卓卓誕下兒子「百香果」，威廉也有入產房，除了一家人嘟嘴合照外，他亦有親自抱住百香果合照，戴着口罩亦難掩喜悅表情。