反擊Haters 自我平反 蔡思貝捱鬧10年：唔需要鍾意我

蔡思貝近日在劇集《你好，我的大夫》中演技漸趨成熟，令不少網民改觀。然而入行10年來，思貝一直負評、緋聞不斷，更被揶揄是「人肉發電機」，負面新聞將其成績蓋過，對此思貝逐一反擊，公開為自己大平反。

視后蔡思貝有份主演的《你好，我的大夫》已於昨晚大結局，外界對她演繹的「程醫師」一角口碑不俗，思貝開心地表示：「中醫題材新鮮又有資訊性，可以學到中醫知識，觀眾都好鍾意睇。」網民亦大讚她在劇中崩潰爆喊一幕真摯又無助，稱其演出可以跟《踩過界》的「癲姐」媲美，思貝坦言這場戲極具挑戰：「呢場戲個情緒由有到冇，嗰種突發嘅情緒演繹，令我過足戲癮。有啲親身經歷小產嘅媽媽私訊我，話『你好表達到嗰種痛，睇你嘅角色有種抒發』，我希望將來嘅角色都可以感動到觀眾。」

思貝對自己的角色十分執着，每次都會努力鑽研，百分百投入，惟總有聲音對她評頭論足，特別苛刻，更有網民對「又係蔡思貝」感到厭惡，思貝對此見怪不怪：「我當然有留意呢啲評論，亦都有見到幫我說話嘅留言，好感恩有呢啲人幫我講說話，總之見到有蔡思貝就鬧我嘅人，唔需要鍾意我，但唔好咁偏激。」

近年不少小生花旦離開TVB往外闖，思貝坦言希望多些嘗試，包括電影、舞台劇和音樂劇，曾於15年首次跳出電視框，與影帝張家輝合演《陀地驅魔人》的她，早前得知周星馳招募新片《少林女足》演員，即自編自導自演一條搞笑片自薦做「星女郎」，對此思貝表示：「我好少自己拍片剪片，今次純粹靈感爆發，同埋覺得自己要勇敢啲，將自己天馬行空嘅嘢拍出嚟，希望真係有機會合作。」

祝福緋聞男友 思貝的緋聞男友胡鴻鈞剛簽約內地唱片公司，問她會否向對方取經？思貝笑笑口表示：「首先祝福佢有一個光明嘅發展，佢真係好有潛質，希望佢可以畀到更多人聽到佢嘅歌聲。」思貝日前稱自己單身，被問到現時可有追求者？思貝急忙澄清：「其實我嘅感情生活冇大家諗得咁精彩，希望大家睇到我工作上嘅苦功，唔想因為我所謂嘅感情事，去抹殺咗我嘅努力。」

談到被形容為「人肉發電機」，思貝似乎耿耿於懷：「佢哋係抽樣性地話我發電，我本身對男女都好熱情。例如同啲男拍檔做訪問，佢講緊嘢，我梗係望住佢㗎，但網民就話我發電，其實好唔合邏輯，佢哋無視晒我啲女性朋友。」