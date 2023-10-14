手機「發燒」！ 譚嘉儀搵腸仔降溫

歌手譚嘉儀的手機過熱失靈，在網上發文求助：「電話壞咗，開鎖之後郁都郁唔到，所有Apps都開唔到，閂機都閂唔到，跟住部電話又好熱。」最後她出奇招，用雪藏腸仔「冰鎮」手機降溫，企圖令它回復正常，幸好最後有網民教路，終成功解決難題，她感動說：「多謝你救咗我！」