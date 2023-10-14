10月14日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月14日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
手機「發燒」！ 譚嘉儀搵腸仔降溫
譚嘉儀用腸仔幫手機降溫，夠晒諗頭！
歌手譚嘉儀的手機過熱失靈，在網上發文求助：「電話壞咗，開鎖之後郁都郁唔到，所有Apps都開唔到，閂機都閂唔到，跟住部電話又好熱。」最後她出奇招，用雪藏腸仔「冰鎮」手機降溫，企圖令它回復正常，幸好最後有網民教路，終成功解決難題，她感動說：「多謝你救咗我！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231014-1014_00282_054/手機「發燒」！--譚嘉儀搵腸仔降溫
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc