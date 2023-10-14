憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋的藝人蘇韻姿，近年傳被逐出「家」門兼被雪，她順勢請假返加拿大探親，與家人團聚，同時獲邀到電視台做節目。甫步入電視台大堂，她便發現《愛》劇的宣傳布景板，還見到自己的身影，非常驚喜！蘇韻姿以前曾為該加國節目擔任主持，今次有Job，難怪專登拍片作紀錄。