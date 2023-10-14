宣萱享受單身自由 10號波冧山泥 古天樂受困兩日阻開工

影帝古天樂早前到馬來西亞拍戲一波三折，先受颱風影響，被困香港家中兩日令行程延期，在當地又遇上暴風雨，可謂貴人出門招雨風！

古天樂與宣萱等昨日出席活動，古仔透露早前為偵探片到馬來西亞開工，又自爆在港受10號風球影響，以致延誤拍攝：「山泥傾瀉，喺屋企困咗兩日，去到嗰邊又橫風橫雨。」即將迎來53歲生日的他，每年生日也會與家人慶祝，笑言就如過節一樣：「有雞、魚同髮菜蠔豉！」又會收到家人利是，問到生日願望，他希望全家身體健康。對於有傳好友林家棟回巢無綫任高層，他指對方經驗豐富，有能力應付行政工作，又指TVB未有找他，自己亦有工作忙。

忙做家務消瘦 至於日前在社交網上載多張靚相的宣萱，留言指年齡從來和數字無關，只和心態有關，獲網民大讚一直是氣質女神！對於被指太瘦，她解釋工人姐姐放假3星期，所以要做家務，餵貓、狗同魚，又笑言已吃多了澱粉質，重返104磅。

另外，早前她拍廣告時，見現場有2條魚，其中一條奄奄一息，故將牠們救回家：「可能心急放落魚缸，唔夠隔離時間，結果全缸魚死剩一條，想買多條朋友仔陪佢。（搵個男友陪吓？）隨緣啦！好享受依家生活，覺得有會開心，冇亦有自由。」