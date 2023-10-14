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景甜談國際局勢 急澄清
景甜疑被黑客盜用帳戶，敏感言論刪得快好世界。
內地女星景甜近日被網友發現她的官方社交帳號在高調評論「以巴衝突」，風頭火勢之下，加上她的言論激進，即引發網友熱議。前日她的後援會急急針對事件代為澄清，發文表示：「關於藝人平台帳號被盜，工作室已經聯繫平台，找回帳號，並刪除所有不屬於藝人發布的相關信息，請勿擴散和搬運！」
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