娛樂

周迅變身大家姐 等開枱

周迅造型百變，網民以「周公子」及「迅哥」來稱呼她。 周迅造型百變，網民以「周公子」及「迅哥」來稱呼她。
周迅造型百變，網民以「周公子」及「迅哥」來稱呼她。
影后周迅近日在社交網大晒拍攝花絮照，一頭短髮的她又帥又酷，復古風加上迷幻燈效，極富視覺效果，其中一個造型是頭戴Cap帽配上黑色背心及長褲，大晒玉背，性感有型；另一張相她戴了黑超坐在麻雀枱前，非常有大家姐風範；也有身穿橫間Tee襯短裙及輪滑鞋，Y2k味爆燈，形象百變。
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