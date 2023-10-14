中娛星動：缺席《奔跑吧》錄影 押後歸隊 Baby避風頭 白鹿升呢一姐

女星楊穎（Angelababy）疑受19禁歌舞騷風波影響缺席內地綜藝節目《奔跑吧》錄影，網傳待敏感時期過去Baby便會加入錄製，不過，今次風波造就Baby「死敵」白鹿升呢為節目一姐，成最大受益者。

Angelababy早前被指於巴黎欣賞19禁歌舞騷，雖然獲官方澄清她當日並非座上客，但無助洗白，有傳她仍遭「軟封殺」，日前傳出身為《奔跑吧》元祖級主持的她已被飛離特別季的《奔跑吧．生態篇》。近日，錄製首期節目的成員大合照終於曝光，當中包括常駐成員李晨、鄭愷、白鹿、范丞丞、周深、沙溢，還有新加入的張真源以及兩位飛行嘉賓蔡文靜與孟子義，Baby則不見蹤影，至於早前捲入桃色新聞的蔡徐坤亦同樣消失，本屬常駐的蔡徐坤已連續兩季冇份，相信他離開《奔跑吧》已成定局。

不過有別於蔡徐坤，有指Baby只是缺席最初的錄影暫避風頭，稍後便會加入，因為有網友發現官媒近日播出了Baby有份主演的電影，相信待輿論過去，她的工作便會回復正常。

兩女早已水火不容 另外，網民笑指今次風波最大受益者可算是白鹿，因Baby與白鹿曾鬧不和，前者被指在拍攝期間不滿出鏡少而在拍攝現場大發脾氣，白鹿首當其衝，兩批粉絲更為爭「高收視擔當」之名經常隔空互鬧，今次Baby缺席錄製，白鹿成為唯一常駐女成員，終於可以獨領風騷，至少可暫時踢走Baby登一姐之位，並趁機爭取更多鏡頭吸納粉絲。