鄧麗欣重遊「甩拖地」 冇約王子見面

鄧麗欣（Stephy）昨日出席ViuTV節目巡禮，宣傳在台灣拍攝的劇集《島嶼協奏曲》。早年與台灣前男團棒棒堂成員邱勝翊（王子）拍拖的她，拍拖3年後分手，被問到重返當地可有勾起傷心回憶？Stephy表示：「冇，喺當地拍戲其實好開心，有好多好嘢食，風景又好靚。」由於拍攝工作忙碌，Stephy表示未有相約王子見面，她說：「大家都忙，不過佢應該知我去台灣。（有聯絡？）有喺對方IG留言，但暫時冇見面。」

而近日忙籌備演唱會的Stephy，透露昔日組合Cookies部分成員會來捧場，至於可有邀請舊愛方力申睇騷？她說：「依家啲位都好頭痛，唔夠位，請佢嚟睇我好樂意嘅，但佢嗰日好似要做舞台劇，所以撞咗。（可惜？）有緣總會睇到嘅。」

同場的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）早前傳偷食藝人許寶恆（Alice）而與女友張天穎分手，昨日Phoebus、Alice與葛綽瑤、鍾卓穎現身宣傳旅遊節目，2人全程零交流。Alice事後稱同場不尷尬，問到Phoebus是否追求她，她說：「點會追我？」但指2人可組螢幕CP。