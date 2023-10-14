娛圈單打：怕老婆會發達 呢鋪發過豬頭

成個老襯，從此被困！深具觀眾緣的馬國明同女友湯洛雯即將拉埋天窗，全世界都送上祝福。話晒馬明就快五張，加上開到口恨生細路，置番頭家都差不多。何況靚湯甜美可人，大把人追，仲唔快啲埋單，容乜易蘇州過後冇艇搭！

不過咁，好多嘢唔可以只睇表面。大家以為馬明大過靚湯13年，必定係男尊女卑，一振夫綱，女方必定係小鳥依人，千依百順，哈，恐怕只係美麗的誤會。

嗱，近日兩口子飛往法國疑似影Pre-wedding，趁空檔逛名店被網民野生捕獲，但當時氣氛就唔多甜蜜，靚湯仲黑口黑面變身黑面神添。據網民現場直擊，靚湯唔知係咪等得不耐煩，嬲爆爆走人，期間望都冇望過馬明一眼。而馬明亦唔敢多言，只係頭耷耷跟出跟入。網民就話嘞，估唔到馬明未結婚已被靚湯食住，將來肯定係老婆奴，吖唔係，係愛妻號至啱！

即係咁，靚湯為咗籌備婚禮忙到一頭煙，咁啱馬明又忙住拍劇，早前仲傳出，因為突然接獲公司安排拍攝新劇《飛常日誌》，可能連婚禮都要延期。雖然兩口子連聲否認，但靚湯向馬明下達封口令，唔准未來老公仔透露太多婚禮細節，搞到馬明見親記者，都只能講句無可奉告，已知呢位準人妻非常霸氣有主見，食硬呢個老襯。

當然啦，情人相處方式有好多種，有時候耍吓花槍亦係情趣，況且靚湯一個女人仔要搞好成場婚禮，壓力大鬧吓情緒都好正常。馬明作為靚湯最大支柱，梗係要體諒未來老婆大人啦。正所謂，怕老婆會發達，馬明呢鋪肯定發過豬頭！