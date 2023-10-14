百萬去向未明 Edan組新後援會 姜濤挑戰BL劇 點名要Stanley

姜濤出席活動時被問到「姜糖」捧場看他的電影時，看罷他演的單元便拉隊離場，被轟有欠尊重，他坦言：「如果真係咁就唔係咁好！」更呼籲大家要看完整場戲。日前訪問時他指可考慮拍BL劇，更指定要找隊友Stanley做對手。

人氣組合MIRROR昨日於九展出席《ViuTV 2024》節目發布會，同場還有組合ERROR、COLLAR、女星鄧麗欣、周家怡等，MIRROR 12子壓軸出場跳唱，並介紹早前到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》。之前Alton後援會解散，他表示公司有關心他們的困難，之後會有人接手，而Fans Club爆出涉及百萬錢銀糾紛的Edan則說：「有隻豬做咗啲唔好嘅嘢，畀大家見到，佢哋已經引咎辭職，依家收集緊啲form，準備有新嘅候選內閣。」問到Fans Club百萬金錢去向，他只說：「未清楚最終係點，因為大家有唔同意見，公司亦有幫手溝通，睇吓點樣係最好嘅方案。」至於Ian被問到有指發展未如理想有離心，他幽默地否認說：「我唔得呀！心臟唔係咁好，離心力頂唔順！」

否認想推咀戲 姜濤被問到其粉絲團「姜糖」欣賞他主演的電影《我的天堂城市》時，看完他演出的單元便拉隊離場，被轟有欠尊重，他說：「唔清楚，希望大家入場就睇晒套戲，如果真係咁（拉隊離場）就唔係咁好，需要尊重創作者。」而日前他與《我》片演員李嘉文及宋芸樺受訪，表示與李嘉文拍親熱戲時有指導監場，更問他是否願意咀，他憶述時笑說：「唔同意係咪唔拍？（想推咀戲？）冇諗，接戲時就知，不過都緊張，唔關親熱戲事，係因為本身拍戲經驗唔多，所以緊張。（拍完想拍拖？）本身就想拍拖。」問他會否挑戰更大尺度的電影時，他指可考慮拍BL劇，但指定是跟隊友Stanley做對手，他說：「本身成日黐住佢，同佢拍唔尷尬……死喇！唔係真係要拍嘛？」宋芸樺則透露希望下次可跟姜濤做拍檔拍攝動作或跳舞戲，她表示自小看港產片長大，首要練好廣東話，目前仍有進步空間。