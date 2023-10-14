何超蓮換秋裝 心口爆鈕

賭王千金何超蓮婚後狀態大勇，日前她透過社交平台分享新相，見她穿上秋裝示人，上身穿淺啡色露腰冷衫，下身搭配白色長褲，露出黃蜂腰，整體感覺簡約又不失性感。而上衣鈕扣之間的空隙加強了視覺效果，若隱若現的白滑肌膚透現，網民一致好評。