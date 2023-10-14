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黃嘉雯激凸遊船河
黃嘉雯趁放假，出海歎世界。
前港姐冠軍黃嘉雯樣子甜美，美貌與身材並重的她是宅男心目中的女神。她與富二代男友打得火熱，日前就在社交平台分享坐豪華遊艇出海玩樂的照片，表示：「假期，我來了。」相中見她穿上桃紅色比堅尼，盡騷玲瓏浮凸的好身材，之後又穿上外衣搭配短裙，露出小蠻腰，少女感十足。
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