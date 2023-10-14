獨家專訪：擔正爭視后 菊梓喬敗走 吳若希不屑：做乜要當係對手？

吳若希首做女主角，憑台慶劇「升呢」角逐視后，曾是「星夢一姐」的她與同門的菊梓喬鬥足多年，幾經波折兩敗俱傷。對於「死敵」將離巢，她冷言相對：「唔知呀，一直都冇乜交流！」更擺埋老公上枱：「除非佢搶我老公，如果唔係我做乜要當佢係競爭對手？」

藝人吳若希（Jinny）在無綫台慶劇《香港人在北京》首次擔正做女主角，更搭檔好戲的視帝陳展鵬演兩夫婦，劇情貼地又搞笑，他們發揮喜劇細胞，充滿火花，劇集收視及口碑都很好，難怪展鵬亦表示跟Jinny合作很有新鮮感。Jinny一直以唱歌為主，並憑一曲《越難越愛》走天涯，但近年歌唱事業停滯不前才轉戰拍劇，之前拍過《多功能老婆》及《青春本我》，角色不甚起眼，至另一部參演作《旁觀者》早前在內地播映，其演出才讓網民刮目相看，大讚出乎意料。

Jinny當年亦是被迫轉陣，眾所周知她與同門歌手菊梓喬（Hana）是死敵，因爭做「一姐」屢傳不和，之後Hana愈來愈被公司重視，「一姐」地位穩如泰山，不過如今的氣勢已被炎明熹及《中年好聲音》唱將搶盡，年底完約就離開TVB MUSIC GROUP，兩位「一姐」已成為過去式。

做主角嫌壓力大 不過，Jinny日前接受本報專訪時，對於外界仍將她與Hana作比較，她口口聲聲指向來沒視對方為「死敵」，提到Hana離巢一事，她更拋下一句：「唔知呀，一直都冇乜交流。」之後再將老公擺埋上枱：「除非佢搶我老公，如果唔係我做乜要當佢係競爭對手？」問她會否擔心《聲夢》及《中年好聲音》新人搶風頭及資源？她說：「唔驚，亦唔覺自己資源少咗，反而覺得公司好尊重我。我話想邊日放假陪小朋友，公司就真係安排嗰日唔畀工作我，反而令我有少少唔好意思。（公司畀你做女一，有意力捧？）我相信公司係覺得呢個劇本適合我，所以先搵我做女主角。」她表示會平衡唱歌、拍劇兩方面的發展，亦無意再做女一：「反而想做女二、三、四，冇咁大壓力，我鍾意輕鬆開心咁工作。無論做乜嘢⻆色，都係一樣咁做功課，唯一唔同嘅係出場次數多咗、對白記多咗，同埋瞓覺時間少咗。」提到今年可憑此劇角逐視后，Jinny自嘲是陪跑專員：「其實冇咩特別，我哋呢套劇始終唔係動作片，冇打打殺殺，不過有得提名都開心嘅。」對於首度與展鵬合作，她稱從小就看對方演的劇：「以前見到陳展鵬會想同佢影相，初初以為同佢演對手戲會緊張，但係大家都係人哋爸爸媽媽，私底下講小朋友可以講唔停。」

前晚Jinny與展鵬齊齊出席劇集飯局，提到觀眾讚他們有喜感，展鵬笑說：「其實我不嬲都有，不過Jinny勁啲。」而Jinny被問到是否希望與老公一起拍戲，她笑說：「絕對唔想，拖累大家就唔好！兩公婆要有私人時間，展鵬之前嚟唔到宣傳，劇組有諗過叫我老公代替佢，我老公話：『咪癲啦！』」

Hana代講好話 至於Hana受訪時表示不覺得Jinny的一番言論有惡意，更處處維護對方。提到Jinny不知道她傳離巢，Hana表示：「我都唔知，咁可能佢都唔知。」再問到對方近期憑《香》劇彈起，Hana指自己近期很忙，所以沒時間睇電視。她不覺得Jinny的說話有挑釁性，對於「一直冇乜交流」的說法，她亦繼續幫對方講說話，指Jinny向來不冷漠，更大讚：「佢平時對朋友好好。」而講到她的近況，Hana表示正忙着巡唱，問到有否與唱片公司傾續約？她說：「我有兩間公司（經理人公司、唱片公司），未輪到我傾。」