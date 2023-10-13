患抑鬱症諗過跳崖 珍達韋史密夫秘分7年扮恩愛

美國女星珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）自爆與美國男星老公韋史密夫（Will Smith）於7年前已秘密分手，但未想好如何向公眾交代，才裝成恩愛夫妻至今。

珍達為宣傳新自傳接受雜誌與電視的訪問前日出街，她自爆與韋史密夫早已分手，並向電視主持解釋為何不公開：「我諗只係未準備好，仲嘗試緊點樣做一對拍檔，點樣呈現畀其他人睇，我哋未諗好……關係點解破裂，係有好多原因。我諗去到2016年時，我哋已經嘗試到好攰。我諗我哋都困喺對另一半係自己期望嘅人嘅幻想之中。」她又指兩夫妻曾承諾不會離婚，盡力挽救關係，所以一直未有正式入稟簽字，但夫妻關係已名存實亡，分開居住。兩人於1997年結婚，育有25歲的兒子積登（Jaden）與22歲的女兒葦蘆（Willow）。

唔提忘年戀 不過珍達未有提到她與兒子的美國饒舌男歌手友人August Alsina發展忘年戀，正是2016年的事。珍達與比她年輕21歲的August緋聞於2020年曝光，起初珍達否認，但August繼而自爆兩人關係，還指得到韋史密夫同意。其後珍達承認與August有路，並自言當時單身，並非出軌。

珍達又提到2022年奧斯卡頒獎禮中，美國男星基斯洛克（Chris Rock）在台上拿她光頭開玩笑後，被韋史密夫衝上台掌摑一事，自言起初以為是一場表演，直到韋史密夫步回座位，她才驚覺是真打。她又爆料指過去傳出離婚時，基斯曾邀請她約會，被她拒絕。珍達又透露自己40歲時患有嚴重抑鬱症，於是搜尋有甚麼懸崖適合可以扮成意外墮崖，因為她不想子女知道母親決定自殺，幸而最後沒有實行。