暢所欲玄：梟印格 偏印星

畢加索與張大千，一張畫，價值千金，但他們的作品也有人不知其價值所在，藝術就是這麼一回事。懂得欣賞的人，面對作品時，總覺得千言萬語也不及一幅畫所說出的感受，真是千金難買心頭好，何也？

偏印星代表冷知識、冷學問、主流社會不認同的文化，也是給人卑微而不高貴，沒有「錢」途之學問。性格上，給人的感覺神神化化，難以用常理去解釋行為。偏印星是最不善交際的，甚至被誤會為自閉。偏印星是不懂體會別人感受之人，但其藝術天分高，懂得冷知識，特別是空無飄渺的玄學術數、太空天星學、鬼怪神功學和極深奧的數學，都是偏印星的代表。

天干地支都見偏印星的，不叫偏印格，而是稱為梟印格。一個不懂人情世故，而且不交際，一般人難以接受，現實社會難有出路。說到前程，困難重重。如果梟印格命中有貴人帶財星，則說明此人的學問與藝術，有貴人欣賞而得財。

食神星代表飲食、玩樂享受，更是女命的子女星。偏印星剋制食神星最嚴重，命中有偏印剋食神，說明此人難以開心，易因飲食得病。女命得此，古人認為難有子嗣，婚姻夾八字為大忌，所以古人以此命為梟印奪食格。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅