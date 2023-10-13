吳浩康有女掛住 郭思琳醋爆 踩場公審

歌手吳浩康（Deep）去年3月與模特兒郭思琳結婚，惟夫妻關係反覆無常，郭思琳月初一度揚言要帶兒子離家出走，又自爆兩夫妻已分房瞓一年，惹來婚變傳聞。她日前再次怒火中燒，在社交平台爆Seed。事緣日前Deep在網上直播唱歌，邀請了歌手鍾達茵擔任嘉賓，期間他表示要去洗手間，女方在直播中開玩笑：「你真係要慢慢去，因為我會掛住你、擔心你。」就是這句「掛住你」，令郭思琳醋意大發，並發文公審！

孤男寡女餐廳敍舊

鍾達茵在社交平台分享了跟Deep在餐廳的合照，並留言：「喂！老細，我話晒都係一個女人，你成晚都叫我做兄弟，抵我你一叫我就出現。等我籌備吓Deep Night Show先！」郭思琳踩場，在發文下方發炮：「作為一個人妻，有人同我老公講埋啲咁嘅嘢，仲要開完Live凌晨孤男寡女去間冇人嘅餐廳敍舊，不如大家估吓我會有啲咩感受吖？」之後她更刻意標示鍾達茵的帳號。事件曝光後火速成為「花生友」熱話，而鍾達茵亦在社交平台刪掉與Deep的合照，未知是否與郭思琳的發文有關。