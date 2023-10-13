中娛星動：觀眾實名制入場 周杰倫上海騷突爆退飛潮

台灣天王周杰倫在上海舉行演唱會，由於當地已實施強制實名制打擊黃牛，觀眾需核對身份後才能進場，黃牛黨紛紛退飛！而天團五月天在廣州開騷，台下竟有歌迷自爆買黃牛票入場，即被執法人員調查。

周杰倫早前在天津開個唱，傳出一張門票的價錢高達2,000元人民幣（約2,142港元），但依然一票難求。他一連4日的上海個唱昨日開鑼，但有消息指出現黃牛黨集體退票的情況。原來今次個唱與早前場次有別，周杰倫未有實施實名制購票，以致黃牛瘋狂以炒價轉賣門票，亂象頻生，但有內地媒體指出，內地文旅部官方於9月13日發布強制實名制規定，要求各大演唱會推動實名購票和實名入場制度，每場演出中每個身份證件只能購買一張門票，購票人與入場人身份資訊需保持一致。周杰倫今次上海站門票於9月12日開賣，票務單位指該場演唱會亦需實施實名制入場，同一證件只能對應一張演出門票，消費者不得使用同一證件在不同購票管道重複購票，重擊黃牛！有黃牛黨無奈爆料，指主辦單位往後不會再預留任何門票給黃牛黨。

「五迷」買黃牛飛被調查 另一邊廂，台灣天團五月天的《諾亞方舟10周年進化復刻版》演唱會前日在廣州開唱。在點歌環節，一名抱着女兒的爸爸進行點唱，五月天問到：「是小妹妹人生中第一場演唱會嗎？為甚麼之前不帶她去看杰倫訓練一下？」該歌迷老實回答：「因為搶不到票。」五月天笑問他們的票是否比較易入手，誰知歌迷竟玩自爆：「沒有搶到，買了黃牛票。」主音阿信立刻打圓場：「我們破例網開一面好不好？為了妹妹，爸爸做了一次不好的示範。」有指執法人員隨即上前調查，並檢查歌迷跟黃牛的轉帳紀錄，事後有指該歌迷經調查後已沒事。