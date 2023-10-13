行騷出動「胸器」 林鈺洧默認中伏 飯局冇下文

藝人林鈺洧、陳煒、陳爽及朱凱婷等，昨日在西九戲曲中心出席時裝活動。林鈺洧為著名設計師何國鉦行Catwalk，以性感低胸裙谷胸示人，並稱懷念以前做模特兒的日子。對於最近被指與陳楨怡及譚嘉儀出席「富豪飯局」，她表示：「之前喺社交平台回應咗，唔想再多加回應，成件事都係不實。（對方係咪富豪？）唔知對方背景，嗰日係幫Dorian（何國鉦）做完司儀，有個朋友叫我去食飯，話陳楨怡、譚嘉儀都去，去到先知有咁多人，亦冇攞任何人嘅Contact。」何國鉦笑說：「如果真係去飯局，佢都唔會着到咁烏歪啦！」她即附和：「如果係去識男朋友，我着到今日咁啦！」