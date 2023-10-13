行騷出動「胸器」 林鈺洧默認中伏 飯局冇下文
前港姐冠軍林鈺洧昨日以「胸猛」低胸裝出席活動，對於被指出席「富豪飯局」，她否認其事，並默認中伏，又笑謂若有心結識男朋友，就會以性感打扮赴約。
藝人林鈺洧、陳煒、陳爽及朱凱婷等，昨日在西九戲曲中心出席時裝活動。林鈺洧為著名設計師何國鉦行Catwalk，以性感低胸裙谷胸示人，並稱懷念以前做模特兒的日子。對於最近被指與陳楨怡及譚嘉儀出席「富豪飯局」，她表示：「之前喺社交平台回應咗，唔想再多加回應，成件事都係不實。（對方係咪富豪？）唔知對方背景，嗰日係幫Dorian（何國鉦）做完司儀，有個朋友叫我去食飯，話陳楨怡、譚嘉儀都去，去到先知有咁多人，亦冇攞任何人嘅Contact。」何國鉦笑說：「如果真係去飯局，佢都唔會着到咁烏歪啦！」她即附和：「如果係去識男朋友，我着到今日咁啦！」
陳煒身材大升級
講到周子揚指前度陳楨怡經常出席飯局，會否與對方減少來往？林鈺洧說：「唔會，如果戴有色眼鏡交朋友嘅話，好多人都唔會同我做朋友啦！」她強調並不是陳楨怡相約前往，而是一個女性朋友邀請出席，問到可覺得「中伏」，她則沉默不語。
同場的陳煒最近趁假期與老公到外地旅行慶祝結婚一周年，期間更由老公操刀拍攝泳衣照，大派福利，網民大讚她的身材愈來愈Fit，她笑說：「身材比起以前，各方面都升級。」
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