盧廣仲食完臭豆腐咀女

台灣歌手盧廣仲與導演瞿友寧及女星江齊，昨日來港宣傳電影《他馬克老闆》，數十位粉絲專誠去機場接機。盧廣仲見到熱情的粉絲，當然分外高興，親切地為他們逐一簽名，一眾粉絲表現興奮，不斷與偶像合照。盧廣仲與江齊片中有接吻戲，他們拍攝前竟狂食臭豆腐、洋葱與大蒜，接吻時比併忍耐力！