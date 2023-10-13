獨家訪問：法國過二人世界 湯洛雯掃貨被冷待 馬國明耐心陪等

馬國明與湯洛雯（靚湯）年底結婚，2人趁着影婚照前，齊齊暢遊法國，靚湯受訪時心情興奮：「我哋出咗埠啦！依家旅行緊啦！」日前有網民在當地名店偶遇他們，雖然靚湯疑似不耐煩而木無表情，但馬國明依然有耐性地傍實她，獲網民大讚好男人。

視帝馬國明與湯洛雯婚期在即，之前入了無綫新劇《飛常日誌》劇組的馬國明讚劇組很好，會遷就他拍攝婚照的檔期，雖然還未完成戲份，但他已與靚湯飛往歐洲。日前，有網民在法國老佛爺百貨（Galeries Lafayette）見到靚湯及馬國明一齊行名店，見靚湯穿短裙騷腿，馬國明打扮則較隨意，緊隨其後。期間未知靚湯是否遭店員冷待，因長時間等候而木無表情，馬國明則有耐性地提着購物袋，傍實女友並細心關注，獲網民大讚好男人。而靚湯接受本報訪問，問到是否影了婚照？她以短訊回覆：「我哋出咗埠啦！依家旅行緊啦！」玩完歎完再結婚，認真識享受！

蔡思貝高Ling女神加操 至於與馬國明同劇的蔡思貝及高海寧（高Ling），則繼續每日在機場拍攝，兩位「女神」前日更孖咇去健身室做運動，保持最佳狀態。思貝向來是運動健將，跑步對她來說只是小兒科，而她亦在社交平台分享影片，見她站在跑步機上並發文：「可以食多兩碗飯」，鏡頭一轉，另一部跑步機上的原來是高Ling，雖然運動細胞不及思貝好，但平日亦勤力做運動。