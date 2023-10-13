宋芸樺感受「姜糖」威力靠邊站 姜濤首映混亂被圍 贊助商離場抗議：永不合作

男團MIRROR人氣王姜濤主演的台灣電影前晚在港首映，他偕女主角宋芸樺及李嘉文悉心打扮現身。一眾嘉賓在台上大合照時，多位女嘉賓熱情地爭相與姜濤自拍，宋芸樺被逼到「自動彈開」，場面尷尬！由於首映禮安排混亂，令贊助商極度不滿，昨日凌晨發聲明與出品公司割席，永不合作！

姜濤、李嘉文與台灣女星宋芸樺前晚在西九出席新片首映禮，數百「姜糖」（姜濤Fans䁥稱）一早拉隊霸位，3人分享拍攝點滴後，多位嘉賓獲邀上台合照，一眾女嘉賓明顯對姜濤非常嗒糖，大合照後爭相走近他自拍，令原本站在姜濤身旁的宋芸樺被擠到彈開，露出錯愕表情。吸收了一次經驗後，當女嘉賓第二度「進擊」姜濤時，宋芸樺自動閃開。姜濤見群情洶湧，識做地企高一級方便大家自拍，擾攘一輪後，他沒有落台就座便直接返回休息室暫避，之後才接受訪問。

對於台灣票房失利，姜濤表示沒留意，現場Fans不停大叫「票房大賣」，問會否加添信心？姜濤說：「冇話信心唔信心，希望大家睇得開心及有所啟發，票房幾多冇所謂。（打擊攻台信心？）我冇諗過攻台，做得好有好結果，做得唔好就係自己做得唔好，平常心。」另外，對於隊友Alton與Edan的Fan Club先後宣布解散，他指隊員之間少談公事，相信每個Fan Club都有自己的運作模式，自己也甚少理會，只偶爾翻看會內訊息。

網民嘲似聯歡晚會 至於被「逼走」的宋芸樺大方表示不尷尬：「在台灣首映感受到『姜糖』很照顧工作人員，今晚第一次見到這麽多香港『姜糖』大力支持，非常感動。」又稱今次來港3、4天會不停謝票，開心電影口碑不俗，故對香港票房有信心，又打算趁機跟姜濤學廣東話，希望將來有機會拍港產動作片。

不過，首映的冠名贊助商昨日在社交網發聲明割席：「特此公告永久不與Medialink Entertainment Limited再有任何合作機會。」其後再補充：「代表在首映禮中已經離場表示不滿，不過贊助的《我的天堂城市》首映禮已圓滿結束，多謝各位會員支持。」大批網民洗版留言，有人詐型：「我畀咗$1500買首映飛，結果成個首映禮咩都見唔到，到謝票好彩坐後排見到佢行入嚟……」、「一個字『亂』，睇住直播都覺得好亂！」不少網民對姜濤被圍議論紛紛，又踢爆戲院內亦相當混亂：「前排位置隨便坐，霸好晒位同姜大合照……究竟係邊間公司喺度搞緊聯歡晚會？」亦有網民指出贊助商過往的活動亦安排失當，而「姜糖」只希望事件不要影響電影及姜濤。

馬拉松謝票唔怕暈 昨日3位主角全日展開謝票行動，截至昨日票房火速衝破100萬元，宋芸樺自爆前一晚打邊爐以致面部水腫，要急做按摩，姜濤則只敢飲齋啡。問到要跑37場謝票可擔心體力不支再暈？姜濤說：「OK，第一次正式謝票，應該都幾好玩。（希望單日票房幾多？）愈多愈好。（有冇票房壓力？）隨緣，平常心。」對於贊助商疑不滿首映安排失當，他說：「演員做好自己嘅職責就得。（覺得安排點？）冇乜概念，大家開心舒服就得，我哋舒唔舒服唔緊要，最緊要觀眾開心。」