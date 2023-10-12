Seventeen頒獎禮登頂 林英雄成大贏家

韓國音樂頒獎禮《2023 THE FACT MUSIC AWARDS》前晚舉行，男團Seventeen、Stray Kids、ATEEZ、TREASURE、女團NewJeans、IVE、NMIXX、aespa、ITZY及韓國演歌男歌手林英雄同樣獲得「年度歌手獎」，其中Seventeen勇奪全晚最高榮譽的「大獎」，擁有大批媽媽粉的林英雄獲得「得票最多歌手獎」、「Choice獎（個人）」、「冬季最佳音樂獎」及「最佳ADs獎」，全晚共捧走5個獎，成為大贏家。