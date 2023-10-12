懶理老竇一身蟻 風騷睇波 木村兩女疑走後門 𢱑飛捱轟

日劇天王木村拓哉最近因尊尼事務所的性侵醜聞，廣告及新劇開鏡都被叫停，直至前日終於有工開。而他一向「惹火」的兩個寶貝女被爆疑「走後門」捧場男子排球賽事而遭炮轟。

日劇天王木村拓哉近排衰事不斷，因為致敬鬧出性侵醜聞的前尊尼事務所創辦人Johnny喜多川以及反對公司改名，搞到形象急挫，連環被廣告商割席，擔演的《教場》特備劇亦在開拍前被叫停。

正當木村面臨演藝事業的重大危機時，他的兩名寶貝女光希與心美卻一於少理，在上周末現身東京欣賞日本男子排球國家隊對斯洛文尼亞的巴黎奧運資格賽事。

由於當日門票一票難求，2人事後在社交網大晒坐VIP席打氣的相片，惹來不少未能入場的球迷眼紅不滿。光希入行以來都被指靠父蔭，相中她更被發現疑戴着工作人員證件，由於木村代言的汽車品牌有份贊助賽事，外界推測2人是靠父親「走後門」才成功入場。尊尼事務所早前才因性侵醜聞痛失擔任排球賽宣傳大使的資格，而光希與心美在此敏感時刻仍然「𢱑飛」，難怪被批評與父親一樣「搞不清狀況」。

木村拓哉有工開 近半個月只在社交網上載放狗或賞花相的木村，前日終於有工開，並公開在錄音室的自拍照。他沒有透露工作內容，只留言要專注向前，並感謝工作人員的辛勞。