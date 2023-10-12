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陳淑蘭孖翁虹吻賀舊愛
港姐陳淑蘭（蘭子）日前分享與朋友生日聚會的美照，發文表示：「祁生同Fanny都係十月之星，亦親如我屋企人。幸福的我，能有你倆一直愛護疼錫。祝福祁生同Fanny身體健康萬事如意，繼續愛錫我！」祁文傑是蘭子的舊愛，相中見她與「美魔女」翁虹齊齊為前度慶祝生日，合照時更親吻壽星，相當友好。
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