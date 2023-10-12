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丁噹落「單」被催婚
台灣「全民情歌天后」丁噹胞弟日前小登科，升呢做大姑奶的她曾為不少歌迷牽紅線，故亦有「情歌紅娘」及「婚禮歌手」之稱。婚宴上，她藉着歌曲向新人送上祝福，同時被母親不停催婚，除了送贈紅色對杯外，又問她會否考慮參加相親節目，連胞弟兩夫婦亦有幫口，不時分享戀愛史，令丁噹哭笑不得！
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