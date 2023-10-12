娛樂

炎亞綸改名博轉運

有傳炎亞綸不斷聯繫前男友耀樂求原諒，然而對方已不想再理他。 有傳炎亞綸不斷聯繫前男友耀樂求原諒，然而對方已不想再理他。
有傳炎亞綸不斷聯繫前男友耀樂求原諒，然而對方已不想再理他。
台灣藝人炎亞綸今年6月捲性醜聞風波，被前男友指控他偷拍性愛片兼讓片段流出，炎亞綸的演藝事業受到重創。沒現身3個月的他為了重新回歸娛樂圈，有傳他到處求神問卜，除了尋求心靈成長組織自我療愈外，更在朋友介紹下找來兩位命理老師幫他改名，分別起了吳珞嘉及吳秉儒兩個名字，希望能消災解難，但未知炎亞綸會否採用。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc