廖慧儀泳衣消失 半裸疑雲

藝人廖慧儀擁最近到意大利工作，不時透過社交平台更新狀況。最新一輯靚相曝光，見她先穿上貼身透視長裙到許願池留影，之後再上載出海片段，她以Tube Top Bikini上陣，一開始只晒出膊頭似半裸，令人想入非非。