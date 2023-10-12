娛樂

廖慧儀泳衣消失 半裸疑雲

穿上Tube Top泳衣的廖慧儀看似半裸。 穿上Tube Top泳衣的廖慧儀看似半裸。
穿上Tube Top泳衣的廖慧儀看似半裸。
藝人廖慧儀擁最近到意大利工作，不時透過社交平台更新狀況。最新一輯靚相曝光，見她先穿上貼身透視長裙到許願池留影，之後再上載出海片段，她以Tube Top Bikini上陣，一開始只晒出膊頭似半裸，令人想入非非。
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