戴祖儀放飛機惹禍 罰跑馬拉松

藝人戴祖儀（Joey）向來多鬼主意，物以類聚，就連她的朋友也一樣幽默，為懲罰Joey經常放飛機，竟幫她報名參加馬拉松，令Joey都大讚「有創意」！除了Joey外，何沛珈、李芷晴亦齊齊參加長跑賽事，挑戰自我！

戴祖儀演出的無綫劇集《香港人在北京》近日播出，劇中角色活潑外向，卻與現實中的「宅女」大相逕庭，最近更因「重宅」受到朋友「懲罰」，她笑言：「自己有一個缺點，因為太宅所以經常留喺屋企放朋友飛機，朋友為咗報復我放飛機，所以幫我報咗馬拉松懲罰我……自己跑到10K，但係馬拉松就唔知點跑，欣賞佢哋嘅創意，因為真係大懲罰。」不過，Joey似乎已經有大條道理做「逃兵」，她笑說：「嚟緊要開劇可能唔喺香港，所以都未必參加到。」

Joey帶定頭盔不接受懲罰，至於去年於無綫《香港小姐再競選》勇奪冠、亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴，則主動挑戰自己，Roxanne跟Joey參加同一項馬拉松的10公里比賽，近期正積極備戰，她謂：「今次係我第一次跑，目標係一個鐘頭內跑晒，依家我嘅策略就係首先練習跑到一個鐘先，練習自己嘅耐性同埋耐力，跟住慢慢就開始改善速度。除咗跑我都會訓練肌肉，會做重訓練習。」

李芷晴行山42公里 李芷晴則參加另一個比賽挑戰12小時慈善越野馬拉松，到時會行42公里山路，早前更接受了一次體能訓練行了15公里：「大約三分一路程左右，當中都有好多亂石嘅山路，對於平時比較少行山嘅我唔易行，開頭都有啲擔心體能上應唔應付到，但係估唔到原來過程都幾開心，大家仲讚我意志力比佢哋想像中高好多，行完嘅成功感都幾大。」