預告年尾拍劇唔回巢 唐詩詠跟住劇本走 打破局限

唐詩詠出席慈善活動，分享到孟加拉探訪當地女童時一度哽咽。預告年尾開工的她，透露今次並不是回娘家無綫拍攝，更指做演員不應局限於一個地方，應跟着劇本走。

藝人唐詩詠、姜麗文、鄭麗莎昨日在將軍澳出席慈善活動，詩詠早前到孟加拉探訪7日，在台上分享感受時提起當地女童面對貧困、童婚等遭遇時一度哽咽眼濕濕。她受訪時表示因過往忙於拍劇沒有時間，今次是第一次到外地探訪，體驗到與香港只是相距數小時的機程，已經是兩個世界。

離開無綫後一直埋首寫劇本的她透露近期暫停創作，正收集一些個案，隨後再努力。近日受愛貓離世影響，詩詠仍難掩傷心。她亦透露正洽談年尾將拍節目與劇集，問到是否回巢無綫拍劇？她說：「今次係外面嘅工作，我覺得演員唔應該限住一個地方，應該跟作品走。」

姜麗文恨嫁阮政峰 姜麗文的哥哥姜文杰早前患重感冒後出現後遺症令左耳失聰，她說：「哥哥依家每日都要去睇唔同嘅醫生，要喺佢右邊同佢講嘢，好彩爸爸（秦沛）喺加拿大，唔係仲擔心，不過唔使怕，有阿妹照顧。」講到近日她在《愛．回家》中出鏡率減少，她指可能是早前到日本拍攝節目及自己到保加利亞參加跳舞課程有關，希望角色「Lisa」之後有多點機會，最想Lisa快點跟池子孝（阮政峰飾）結婚。」