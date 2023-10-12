娛圈單打：港人北漂有噱頭 視帝功架勝一籌

視帝陳展鵬孭重飛的《香港人在北京》開播，首拍吳若希（Jinny）即帶來不一樣的喜劇新鮮感。二人飾演兩公婆，首集因為「又貪又蠢」投資加密幣被騙款千萬，題材竟同近日的無牌加密幣平台風暴不謀而合，非常貼地；而自動變聲「報慌張」更是令人笑爆嘴。觀乎首播即贏得好口碑，收視可被看高一線。

煎Pang曾連續3年冇劇出街，令人以為他被雪藏，原來視帝密食當三番，一直開工冇停過，去年開始進入收成期，連同今年共有9劇出街，套套都有高收視，證明觀眾緣始終勝人一籌。今次同出名巴渣的吳若希拍檔，看似大纜扯唔埋，詎料又頗有默契。Jinny飾演港女律師，穿起性感睡衣色誘老公，表現奔放冇顧忌，令人刮目相看。

劇情講述煎Pang被公司調往北京，以為做CEO出人頭地，結果卻是中伏。其後更有深得網民喜愛的蔡潔加入，久未露面的梁漢文也客串一角，更添睇頭。

隨着內地發展一日千里，中港地位互換，過去港人北漂，可能還會以俯視態度看待內地，但風水輪流轉，如今港人淪為「港燦」，就算不是仰望內地，也是平起平坐。若此劇的中港文化差異能引人共鳴，說不定會如《下流上車族》那樣爆紅。

另外，「闊面女神」戴祖儀飾演煎Pang細妹，伶牙俐齒，對男友情深一往，同樣十分討喜。至於飾演細佬的洪永城一如以往吊兒郎當，表現亦恰如其分。其實，歌仔都有得唱：「日頭猛做，到依家輕鬆吓！」大家睇劇，都係志在放下工作壓力笑一笑，這類小品大有市場。