梁超怡繼續龜縮 被篤爆美國秘婚？泳兒當堂口窒窒

黎諾懿、賴慰玲、劉穎鏇、戴祖儀及梁超怡等組成的「黎諾懿邀請隊」，與陳家樂、泳兒、何珮瑜（Jeana）、李靖筠等的「英皇隊」，前晚在將軍澳電視城錄影無綫節目《獎門人Halloween感謝祭》。蔡卓妍與富三代男友石恆聰分手，被傳是介入的「C小姐」梁超怡繼續拒絕傳媒訪問，與隊友接受官方節目訪問後就閃走，相當避忌。

如願同黎諾懿啜啜

泳兒與Jeana為遊戲環節做好濕身準備，多年沒有亮相《獎門人》的泳兒，如願與黎諾懿玩啜乒乓波遊戲，她笑說：「佢做過我MV男主角，但係嗰陣冇得咀，今次可以咀個乒乓波！」 下周40歲生日的她，透露會與男友到美國工作兼遊玩，問到會否秘婚？她突然口窒窒，隨後否認：「唔係，咁問有啲突然，結婚會有少少計劃嘅，如果有喜訊會正式話畀大家知，大家稍安毋躁。依家嘅狀態幾好呀，畀我去個輕鬆嘅旅行先。」Jeana則表示有追求者，但想等待真正的緣分，不想被爛桃花浪費時間。