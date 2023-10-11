娛樂

Leni Klum盡得模媽真傳

跟隨德國名模母親Heidi Klum腳步加入模特兒界的19歲女兒Leni Klum，日前偕媽咪出席於柏林舉行的時裝活動，Leni穿上一件黑色透視連身長裙，黑色胸圍與內褲若隱若現，非常性感！她又在社交網上載身穿黑色內衣於酒店房對鏡自拍的短片，展示優良遺傳。
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