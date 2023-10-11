10月11日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月11日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Leni Klum盡得模媽真傳
跟隨德國名模母親Heidi Klum腳步加入模特兒界的19歲女兒Leni Klum，日前偕媽咪出席於柏林舉行的時裝活動，Leni穿上一件黑色透視連身長裙，黑色胸圍與內褲若隱若現，非常性感！她又在社交網上載身穿黑色內衣於酒店房對鏡自拍的短片，展示優良遺傳。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231011-1011_00288_085/Leni-Klum盡得模媽真傳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc