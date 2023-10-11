娛樂

朴星內衣放題賣萌

韓國寫真界新貴朴星，擁有天然F Cup上圍及白滑長腿，加上可愛甜美的樣子，出道不久便吸納大批Fans，社交網追蹤人數已突破21萬。
同時經營收費網誌的她，早前公開身穿白色比堅尼的靚相宣傳，大騷Big爆上圍。近日她又上載試穿內衣的影片，換上多套內衣大擺誘人甫士，時而火辣時而賣萌，完美身材表露無遺。
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