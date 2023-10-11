尊尼性侵風波再爆受害人 二宮和也「月9」劇受累 首播收視淪尾二

即將改名的日本尊尼事務所性侵風波持續，前日再被爆有新受害者。而向有收視保證的尊尼男星二宮和也，主演新劇首播收視低開，慘成歷代「月9」劇首集成績尾二！

日本國民組合嵐成員二宮和也出名好戲，由他主演的富士電視台「月9」重頭劇《ONE DAY~聖夜的騷動~》前日在當地首播，雖然卡士強勁，有影后中谷美紀及演技派男星大澤隆夫、江口洋介等坐鎮，收視依然低開7.8%，是繼上季青春女星森七菜主演的劇集《真夏的灰姑娘》後，連續兩劇開播錄得單位數字收視，亦是歷代「月9」劇首集成績第二差！

恐影響同門接Job 雖然二宮向有「收視保證」稱號，但其所屬的尊尼事務所爆出創辧人Johnny喜多川性侵醜聞，導致廣告商拒絕贊助旗下藝人演出劇集，如今二宮新劇收視不濟，恐怕令同門男星明年更難獲電視台起用。事實上爆出性侵風波後，尊尼男星已有大量工作受影響，多個廣告商亦先後割席，連二宮師兄木村拓哉主演的《教場》特備劇亦於開拍前叫停。

另一方面，前日NHK電視台新聞節目爆出再有新受害人，一名30多歲男子透露於2002年秋天，當時就讀高中的他參加尊尼練習生節目錄影時，在電視台廁格內遭喜多川除褲性侵多達5次。但隨後尊尼事務所於官網發聲明，稱發現多人疑冒充受害人招搖撞騙，要求傳媒報道時細心求證，結果被網民反嘲「惡人先告狀」！此外，受害前練習生組織透露，有成員於寓所及工作地點收到大量騷擾電話及來歷不明郵包，人身安全受威脅。