暢所欲玄：肖蛇者之姻緣錦囊

戀愛特色：大部分肖蛇者對愛情的直覺也很強烈，眼前的對象是否適合自己，往往在短時間內便能下結論。少數的肖蛇者更會強烈得沒有任何灰色地帶，如果暫時未能遇上合眼緣對象，會採取寧缺莫濫，絕不隨隨便便發展感情關係。

但肖蛇者並非冷酷無情，一旦找到理想伴侶，便會投放全副精神下去；尤其當愛得濃烈時，可以扭盡六壬去討伴侶歡心。不過，當覺得必須終止一段關係時，他們也會十分決絕。

肖蛇者喜歡低調一點發展感情，並享受兩個人的甜蜜世界多於呼朋喚友的群體活動，所以熱戀中的肖蛇者往往較抗拒聯袂出席朋友的聚會。另外，肖蛇者雖愛得深，但也要注意自己會否因猜疑心過大而影響彼此關係。

男性貼士：肖蛇男性平日較冷靜，但在展開追求時會顯得相當熱情，喜歡低調一點發展感情，所以心儀對象很快便能有所察覺。他們很少與伴侶發生爭執，但特別希望能得到伴侶的尊重，如發生摩擦多因此問題而起。

女性貼士：肖蛇的女性若對追求者沒有感覺，不論對方做多少功夫也不會動心；但當她們認為對方乃理想對象時，很快便會確認關係。她們不一定要伴侶常常陪伴自己，但必須得到被肯定及被愛的感覺，才會安心發展下去。

堪輿學家麥玲玲師傅