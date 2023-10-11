三藩市開騷驚踩「地雷」 陳奕迅扮喪屍變英雄

歌手陳奕迅（Eason）有「吹神」之稱，說話經常盡情流露真我個性。上月中他於美國開演唱會期間與台下粉絲互動，竟心口掛個「勇」字公開表示：「聽到新聞呢，三藩市好多街道（流浪漢）都係咁，呢度好多……（作勢扮喪屍，疑暗指吸毒者），我好啲都係嚟幾日啫，大家住喺度隨時踩到地雷（排泄物）﹗」

Eason當時言談動作生鬼，引得滿堂大笑。而該影片近日於網絡瘋傳，獲不少內地網民畀Like，認為其言論「完全說到心坎裏來」，有人甚至留言：「敢當眾說皇帝沒穿衣服，這次又要被人衝了」、「去美國也那麼直接，真的很令人敬佩！」Eason突然變身「大英雄」，相信亦始料所不及！

義工涉性騷擾 另外，有女網民在內地社交網發文，自稱是Eason演唱會三藩市站義工，卻遭主辦單位某名工作人員要求陪吃喝玩樂，甚至陪睡，故決定向主辦方採取法律行動，而主辦方隨即作出聲明，指該名工作人員實質也是義工：「我們會積極主動的配合當事人解決糾紛查清事實，未來也會更加謹慎小心，盡可能避免此類事情再次發生。」該名涉性騷擾人士最終跪低道歉。