譚凱琪楊秀惠孖公仔慶生

藝人譚凱琪、楊秀惠6年前曾於無綫劇集《大帥哥》中合作，二人分別飾演「天嬌」與「艾妞」，終日於「大帥哥」張衞健身邊氹氹轉。二人之後成為好姊妹，已成為人母人妻的她們多年來都保持聯絡。日前秀惠為譚凱琪慶生，她於社交網晒出閨蜜照，相中二人「賣萌」單眼又嘟嘴，多年來都保持樣靚身材正。