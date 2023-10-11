娛樂

譚凱琪楊秀惠孖公仔慶生

楊秀惠（右）與好友譚凱琪「賣萌」合照。 楊秀惠（右）與好友譚凱琪「賣萌」合照。
楊秀惠（右）與好友譚凱琪「賣萌」合照。
藝人譚凱琪、楊秀惠6年前曾於無綫劇集《大帥哥》中合作，二人分別飾演「天嬌」與「艾妞」，終日於「大帥哥」張衞健身邊氹氹轉。二人之後成為好姊妹，已成為人母人妻的她們多年來都保持聯絡。日前秀惠為譚凱琪慶生，她於社交網晒出閨蜜照，相中二人「賣萌」單眼又嘟嘴，多年來都保持樣靚身材正。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc