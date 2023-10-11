坐電動車違法犯險 袁偉豪出街威冇戴頭盔

無綫小生袁偉豪近日到深圳開工，返酒店期間搭當地的電動車，可是被發現沒有戴頭盔，即被網民指危險及有違法之嫌，雖然他已經立即刪除貼文，可是「凡走過總會留下痕迹」，已被網民截圖。

袁偉豪為即將出世的BB努力搵奶粉錢，現時連拍兩劇。他目前正於深圳開工，但不時會於社交網分享在內地拍劇的生活。他日前收工吃完晚飯後，就選擇乘坐當地的電瓶車（又稱電動車）返酒店休息，身為電單車發燒友的他，心情興奮，邊坐邊拍片分享感受，大讚感覺「好爽」，還說深圳沒有打風，天氣清涼空氣又好。

不少內地網民大讚這位港星貼地，但有人留意袁偉豪並沒有戴上頭盔，而且從片段也感受到車速不慢，他還要一隻手拍片，非常危險，更有人指他有違法之嫌。雖然相關片段已從袁偉豪的社交網下架，但「凡走過總會留下痕迹」，有網民已轉載片段，不少網民留言：「出去威唔戴頭盔」、「我都想講，無戴頭盔仲笑騎騎」，對此袁偉豪也有現身回應，他表示：「這個真的不知道。」

驚喜現身氹老婆 而昨日是他太太張寶兒的32歲生日，原來她收到袁偉豪的人肉速遞驚喜，她在社交網表示：「這個人明明要在深圳連續開工5天，剛才突然出現家中！還要在大門外facetime我，見證我奇怪為何這麼晚有人來，這個驚喜的確很開心，原本以為這個生日，你和爸媽都分別出外公幹了，我會在家好好和袁咕碌過二人世界，在心裏為家人們的專注奮鬥感到開心興奮～誰知道……你和袁寶寶都在，是我最好的生日禮物！」