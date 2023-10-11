獨家追蹤：難得返港 舉家遊科大 周柏豪貼地親子樂 Canteen醫肚做「阿四」

歌手周柏豪為搵奶粉錢，隻身在內地工作一年，返港後驚見細仔由手抱變識行，感慨萬千！為了追回「消失的時光」，日前他帶着老婆、仔女到科技大學遊玩，爭取時間親子樂，期間更充當「阿四」為家人捧餐，照顧周到。

周柏豪去年致力於內地發展，足足一年時間在外打拚，先後參與《披荊斬棘》、《大灣仔的夜2》等多個節目，加上大量商演及廣告，荷包腫脹之餘，亦將事業版圖由廣東省拓展至黑龍江、青島。不過事業暢旺，卻犧牲了陪伴家人的時間，育有一子一女的他早前受訪時表示，一年冇見細仔，重聚一刻細仔飛撲攬着他，他感慨說：「當時嘅感覺唔係感動而係驚奇，因為我走嗰陣，佢連企都唔識。」

分工餵飽仔女 為補回失去的時光，柏豪在港期間盡量陪伴小朋友，日前記者便拍得柏豪一家四口到科技大學遊玩，並於大學飯堂開餐。當晚約6時半，全黑打扮、頭戴鴨舌帽的他，先安頓妻兒坐於餐廳一角，再急急腳前往購買食物，隨後「阿四」上身來回捧餐，囡囡紮紮跳緊隨身旁，由於餐廳有不少人捧着熱湯，柏豪擔心囡囡淥親，多次緊張地吩咐囡囡不要再跑跑跳跳。

拿到所有食物後，一家終於坐定定開餐，柏豪夫婦分工合作，男方照顧女兒，同戴鴨舌帽的妻子則負責餵兒子進食，相當有默契。與子女享受歡樂時光本來是開心事，但中途開始引來食客注目，可能不想親子時間被打擾，兩口子避忌地拉低帽，食了不足一小時便匆匆離開。