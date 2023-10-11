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低胸戰衣似睡衣 利穎怡接老公禁令
靚女主播利穎怡大前日在社交網分享性感相派福利，見她側身趴在梳化上，34C上圍若隱若現，不少網民直言︰「正到犯晒規呀。」事隔一日，她再於社交網上載另一輯穿上同一套衫的照片大騷事業線，不過似乎這條裙性感過頭，老公對此頗有怨言，她則留言道︰「他說這條裙太像睡衣叫我不要穿出街。」
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