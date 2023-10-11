娛圈單打：彭于晏Out咗 新男神係佢

台灣唔止盛產美女，歷年來亦出產唔少男神，例如金城武、言承旭、彭于晏。不過長江後浪推前浪，新一代男神已經大執位，上面幾位Out咗嘞，目前最炙手可熱肯定係呢位靚仔──許光漢！

新一代台灣男神行年32歲，入行已經10年，一直載浮載沉，直到2019年主演劇集《想見你》口碑載道，終於嘗到爆紅滋味。去年在首爾舉行兩場粉絲見面會，門票居然5分鐘賣清光，風頭一時無兩。今年上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》再下一城，電影成本只係6,000萬元新台幣，結果票房大收3.6億元，進身億元票房俱樂部，知名度十級跳。

男神最近接演韓劇《No Way Out》，飾演中韓混血殺手，拍檔係《上流寄生族》男星李善均，屬於一線製作，備受矚目。在韓流橫掃全球之下，許光漢反向殺入韓流，都咪話唔巴閉。

好啦，靚仔度度有，何解許光漢特別得人喜愛呢？除咗接演的作品有質素，最大原因，可能就係佢完全冇靚仔包袱，非常放得開。好似《我和鬼》最經典一幕，就係佢被「死Gay」鬼上身，全裸走上街頭大跳鋼管舞，睇到觀眾笑爆嘴。佢不單止露股上陣，仲不顧形象瞓身搞笑演出。又可以情深款款，又唔介意自我醜化，再加上健碩身材同堅挺臀部，我的媽呀，男女通殺就係咁解！

入行至今，男神只承認過一段戀情，女方係曾參演《我的少女時代》的女星簡廷芮胞姊簡婕，可惜早已分手。簡婕IG至今仍保留同男神的甜蜜合照，於是又激起「許太太們」醋意大發，女方被罵爆。