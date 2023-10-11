讀者爆料：以色列朝聖遇戰火 衛詩身陷危城 匿防空洞避難

以巴衝突持續升溫，雙方死傷無數，而歌手衛詩竟身處戰火之地，更一度傳出失聯，令家姐衛蘭、閨蜜王君馨、鍾舒漫及鍾舒祺極為擔心。幸好衛詩終於報平安，透露身在防空洞，但爆炸聲此起彼落，她只好求天父庇佑，更無助得指神也為此哭泣。

以色列和巴勒斯坦之間的衝突引發激戰，昨日有讀者爆料，指歌手衛詩（Jill）正處於高危的以色列戰地，自9月25日後已再沒更新社交網，擔心其生命安全受威脅。翻查Jill的社交網，當時她標示自己身在以色列，並上載一張藍天白雲，景色怡人的風景照，並以英文發文，內容充滿正能量，大意為她將加入致力傳播福音的宣教組織，同時亦會在非洲提供人道援助，又感恩表示：「一直在心裏想着回去，門終於開了! 我超興奮的，因為上帝要帶我去冒險！我知道我會學習到很多東西，它將是一場建立信念的旅程，並為他人放下自己的生命。」

她希望此行可以激勵到別人，這段時間需保持力量和專注，又表示會盡量發布更新。不過，之後長達14日她都再沒更新社交網，而以巴戰況近日愈趨嚴峻，一度傳出她失聯的消息。直至前日，她終於再度更新限時動態，雖然是報平安，但只上載了一張黑圖，並以英文發文：「心情非常沉重，我不敢相信自己在戰爭漩渦中，天佑以色列及所有在這裏的人。」另一段短片則見到一眾信徒跪拜疑在誠心祈禱，她留言表示：「回到防空洞，甚麼也做不到，神也為此而哭。」

衛蘭心繫妹妹 據知Jill今次是跟隨團隊鑽研聖經歷史，一圓多年的心願，而她前往以色列前先跟孿生家姐衛蘭（Janice）到美國，並與當地親戚見面，她們更無懼「不瘦降」狂食狂玩，Jill曾發文：「我為這家庭、食物和樂趣的時刻而活。」之後兩姊妹分道揚鑣，據悉先行返港的Janice得知妹妹身在險境，極為憂心，但亦有信心團隊會照顧好妹妹，而且兩姊妹一直保持密切聯絡，她才稍為安心，依約偕鍾舒祺為泳兒慶生。

至於與Janice和Jill既是教友又是閨蜜的王君馨（Grace），昨日受訪時說：「當然我哋會為Jill同佢哋團隊祈禱 ，我相信佢同團隊一齊應該安全嘅！」另外，已離開無綫一年多的Grace，現時自由身百足咁多爪，除了之前參與電影拍攝外，亦靠自己接商演及積極投入音樂上的工作，她透露下周將到日本出席品牌活動：「今次係我第一次去日本工作，而且已經5年冇去過日本，所以之後都會逗留幾日玩吓。」近年進軍樂壇跳唱的她，稍後亦會為新歌錄音，今次更會親自作曲。