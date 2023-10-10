林智妍釜山頒獎禮奪女配 宋慧喬大熱倒灶 缺席失視后?

韓劇天后宋慧喬憑熱爆全球的《黑暗榮耀》橫掃多個視后殊榮，原本在《釜山國際電影節》中舉行的電視劇頒獎禮上有望再下一城，最終卻疑因她缺席而大熱倒灶，令一眾劇迷大感不值！

為期10天的韓國影壇盛事《第28屆釜山國際電影節》於本月4日在釜山海雲臺開幕，由電影節主辦的國際電視界頒獎禮《第4屆Asia Contents Awards》，前晚在海雲臺電影殿堂的戶外劇場舉行，頒發多個串流平台節目及劇集獎項。

宋慧喬憑主演的復仇劇《黑暗榮耀》再度攀上事業頂峰，曾於今年舉行的《第59屆百想藝術大賞》膺視后，之後再於《第2屆青龍電視劇大賞》捧走最高榮譽大獎，原本她被視為前晚頒獎禮的視后大熱，可惜最終卻敗給Netflix劇集《獨家內幕》的印度女星Karishma Tanna，令一眾觀看頒獎禮直播的劇迷大失所望，更質疑是因為喬妹缺席才失獎。

《Moving》劇組成大贏家 熱爆韓劇《Moving超異能族》的男星柳承龍大熱封視帝，擊敗日劇《First Love初戀》的日本男星佐藤健、《噬亡村》的柳樂優彌，以及主演內地劇《漫長的季節》的內地男星范偉等勁敵，柳樂優彌獲頒「特別獎」補數。而《Moving》男星李正河及女星高允貞分別捧走最佳男、女新人，該劇還囊括最佳創意、最佳編劇及最佳視覺效果合共6獎成大贏家。

另外，穿上粉紅色露肩晚裝的林智妍，現身紅地氈時風騷派心，她憑《黑》劇以大熱姿態勇奪最佳女配角；台灣男星薛仕凌憑台劇《台灣犯罪故事》奪最佳男配角，他趁機與韓國視帝柳承龍在後台合照。至於韓團Seventeen成員Jun則捧走人氣獎。當晚擔任頒獎嘉賓的除了台灣型男柯震東外，還有以黃色晚裝亮相紅地氈的台灣女星許瑋甯。