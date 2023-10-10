暢所欲玄：無極而太極

無極而生太極，太極而生兩儀，兩儀而生四象，四象而生八卦，八八而六十四卦，此為由無而生有的過程。

無極者，是無邊無際，無聲無色，無影無形，空空洞洞，混混沌沌，無時空紀元，但不知如何卻產生了星球、銀河系，此便為之太極了，並無所謂陰陽，後產生了兩儀即為陰陽，但孤陰不生、獨陽不長，便需陽中有陰，陰中有陽，此便是四象。四象再衍生成八卦，八卦再重疊是六十四卦。

卦有所謂失天八卦及後天八卦。

先天者，即天地初開是如此，不必經人去改造變更也，即天地定位，水火不相射，山澤通氣，雷風相搏，先天八卦之列序是乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤，陽從左邊團團轉，陰從右路轉相通。

後天八卦者是經人改動而形成，為戴九履一，左三右七， 二四為肩，六八為足，其列序是乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌。八個八卦重疊便成六十四卦，現試述乾卦之重疊後而成新之八卦：乾乾為天，乾坎為天水訟，乾艮是天山遯，乾震為天雷無妄，乾巽為天風姤，乾離為天火同人，乾坤為天地否，乾兌為天澤履。

玄學家伍立群