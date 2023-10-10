偕父赴台見S媽 被爆屢求大S復婚 汪小菲：不會放下她

與台灣女星徐熙媛（大S）離婚後，汪小菲動作多多，日前在社交網拍片自爆身在台北，隨着畫面一轉，「前外母」S媽竟出現在他身邊！他以「和我前丈母娘」介紹並說：「你看我們多麼其樂融融，我們都特別開心！」又指同行的父親與S媽已4年沒見，汪爸爸面對鏡頭明顯怕醜，S媽則笑着打招呼，期間還叫汪爸爸做「汪哥」。汪小菲最後對S媽說：「前丈母娘，咱們後天再約！」S媽回應：「大家開心、平安！」雖然大S未有現身，但本月6日是她的生日，網民好奇汪小菲此行是否為她慶生。

落閘Say No 昨日汪小菲更公開向大S示愛！他與一位內地網紅連線直播時，被問到對大S是愛還是可憐，他直言：「愛！不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她。」對方提醒大S已跟韓國歌手具俊曄結婚，他即不假思索說：「跟我甚麼關係？我不會跟她復婚！」但未幾又改口：「那就再復婚嘛！不好嗎？」

對於汪小菲的「復婚論」，大S經理人回應：「汪小菲先生自離婚後數次私下向熙媛求復婚，均被熙媛明確拒絕。雖然雙方離婚了，徐媽為了小孩子的權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台為汪爸盡點地主之誼，毋須過度解讀。」又指大S維權的信念很堅定，請汪小菲不要一邊詆毀大S一邊示愛，利用公眾媒體以「愛」之名捏造不實，企圖干擾法庭審理。