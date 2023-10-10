潘瑋柏彭于晏 同場鬥弗

台灣型男潘瑋柏近年把演藝重心轉往內地，參與多個綜藝節目，不過其身材經常忽肥忽瘦，因而被笑指是「吹氣球」。潘瑋柏日前在機場巧遇彭于晏，兩人同樣穿黑色上衣，戴上鴨舌帽及口罩，但擋不住明星氣質，潘瑋柏還表示：「許久不見，我們的身材都保持的很好！」彭于晏亦留言誇讚：「潘帥，你太自律了！」