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潘瑋柏彭于晏 同場鬥弗
潘瑋柏（左）與彭于晏，邊個Fit啲？
台灣型男潘瑋柏近年把演藝重心轉往內地，參與多個綜藝節目，不過其身材經常忽肥忽瘦，因而被笑指是「吹氣球」。潘瑋柏日前在機場巧遇彭于晏，兩人同樣穿黑色上衣，戴上鴨舌帽及口罩，但擋不住明星氣質，潘瑋柏還表示：「許久不見，我們的身材都保持的很好！」彭于晏亦留言誇讚：「潘帥，你太自律了！」
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